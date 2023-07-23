فيديو يحبس الأنفاس لاقتراب طائرتي ركاب من بعضهما فوق الرياض

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧‫"الخطوط السعودية‬⁩ B777-300" و"فلاي ناس‬⁩ A320 neo" بالقرب من بعضهما فوق جبال ⁧‫طويق ‬⁩ومدينة ⁧الرياض‬⁩.

ووفقا لحساب "الطيران السعودي" عبر "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".

‏وقاد ‏الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد ‏الكابتن فهد اليحيى، طائرة فلاي ناس.

وأظهر الفيديو، اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، وذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، فيما أعرب مغردون عن دهشتهم من المشهد الحابس للأنفاس.

مرور طائرة #الخطوط_السعودية B777-300 و #فلاي_ناس A320 neo من فوق جبال #طويق و مدينة #الرياض



الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط❗️

200 قدم



بقيادة 🇸🇦✈️

الكابتن ممدوح بخاري ، الخطوط السعودية

الكابتن فهد اليحيى ، فلاي ناس pic.twitter.com/vDSjCJ1HqC — الطيران السعودي (@saudia_aviation) July 22, 2023

وقال أحد النشطاء: "60 متر فقط، هذه مخاطرة كبيرة لأن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى"، ورد آخر: "المنظر من الاخر خيالي ورائع".

وأضاف مغرد: "هذه المناورات لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعيه. الفرق بين الطائرات يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائيه بين الطائرات. قبل تطبيق هذه المناوره في السماء تم تطبيقها نظريا على الأرض. ودرسو فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ".

هذه المناورات لا تتم الا بعد اخذ الإذن من السلطة التشريعيه



الفرق بين الطائرات يتجاوز ٥٠٠قدم بالتأكيد من اجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائيه بين الطائرات



قبل تطبيق هذه المناوره في السماء تم تطبيقها نظريا على الارض

ودرسو فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها

وحالات الطوارئ — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) July 22, 2023

المصدر: RT