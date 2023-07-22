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رئيس الإمارات ونائباه يعزون أمير قطر

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رئيس الإمارات ونائباه يعزون أمير قطر
Globallookpress
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
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بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقيتي تعزية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن رئيس الدولة عبر في برقيتيه "عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني".

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى كل من أمير قطر والأمير الوالد.

وكان الديوان الأميري القطري قد نعى أمس الجمعة، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، أحد شيوخ قطر البارزين.

المصدر: "وام"

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