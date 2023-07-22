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السعودية.. إصابة شخصين في انفجار داخل مطعم بالأحساء (فيديو)

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السعودية.. إصابة شخصين في انفجار داخل مطعم بالأحساء (فيديو)
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أصيب اليوم السبت، شخصان وتضررت مركبة في انفجار وقع داخل مطعم في منطقة الأحساء بالسعودية، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث عن تضرر مركبة وإصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق في مطعم بالأحساء، إثر انفجار خزان للغاز بداخله.

وأظهر الفيديو نشوب النيران في المطعم الذي يقع في الطابق الأول من عمارة سكنية، ما أثار الخوف والهلع في نفوس السكان من هول الحادثة.

المصدر: RT

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