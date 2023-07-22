السعودية.. إصابة شخصين في انفجار داخل مطعم بالأحساء (فيديو)

أصيب اليوم السبت، شخصان وتضررت مركبة في انفجار وقع داخل مطعم في منطقة الأحساء بالسعودية، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث عن تضرر مركبة وإصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق في مطعم بالأحساء، إثر انفجار خزان للغاز بداخله.

وأظهر الفيديو نشوب النيران في المطعم الذي يقع في الطابق الأول من عمارة سكنية، ما أثار الخوف والهلع في نفوس السكان من هول الحادثة.

انفجار قوي في مطعم بـ #الأحساء صباح اليوم 22/7/2023 pic.twitter.com/yBTJXENvMh — عطية الكحيلي (@alkhiliatiah) July 22, 2023

#شاهد_الآن#الدفاع_المدني بـ #الاحساء يباشر حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين، تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/HjSQ0g9eFt — شاهد الآن (@shahdnow) July 22, 2023

#الدفاع_المدني بالأحساء يباشر حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين، تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/1LLF8iYC4s — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 22, 2023

المصدر: RT