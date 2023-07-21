بالفيديو.. السلطات السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة.

وأشارت الهيئة إلى إحباط تهريب 187200 حبة كبتاغون في المحاولة الأولى، حيث عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة من شاحنة قادمة عبر المنفذ.

وأوضحت أنها أحبطت في المحاولة الثانية تهريب 210400 حبة كبتاغون، وجدت بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة شاحنة.

وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المحاولة الثالثة كشفت في جمارك الحديثة، حيث عثر على 142200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة سيارة قادمة عبر المنفذ.

فيديو | درع حصين لوطن آمن..#الجمارك تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة#ارقد_وآمن#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/ILDJmoNx0j — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 21, 2023

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، حيث تتصدى لمحاولات أرباب التهريب، كما دعت جميع الأطراف إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، كما تمنح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المصدر: "واس"