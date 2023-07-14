مخبأة بطريقة شيطانية.. السعودية تحبط محاولة تهريب نحو 130 ألف حبة كبتاغون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالسعودية من إحباط محاولة تهريب 130635 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.

وأفادت الهيئة بأنه وبعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم توقيف شخصين.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة والوقوف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها، وتقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المصدر: وسائل إعلام سعودية