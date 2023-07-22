 
مباشر

الجيش السوداني ينشر فيديو لطفل "جندته قوات الدعم السريع" (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqd0

نشر الجيش السوداني فيديو لطفل يروي "تفاصيل تجنيد قوات الدعم السريع له"، متهما هذه القوات "باستخدام الأطفال في عملياتها".

إقرأ المزيد
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال في القتال
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال في القتال

وعرف الطفل نفسه باسم منصف خالد محمد ناصر، ويبلغ من العمر 14 عاما، ويقطن في جبل أوليا دار السلام مربع واحد، وأنه "تم تجنيده مع إخوته في قوات الدعم السريع".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الجيش العقيد نبيل عبد الله: "استقطب التمرد أعداد من المجرمين والهاربين من السجون واستخدامهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجراميه مصاحبه"، مؤكدا: "بدأ العدو في استخدام الأطفال في عملياته العدائيه، وتتراوح أعمارهم ما دون 15 سنه في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا