الجيش السوداني ينشر فيديو لطفل "جندته قوات الدعم السريع" (فيديو)

نشر الجيش السوداني فيديو لطفل يروي "تفاصيل تجنيد قوات الدعم السريع له"، متهما هذه القوات "باستخدام الأطفال في عملياتها".

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وعرف الطفل نفسه باسم منصف خالد محمد ناصر، ويبلغ من العمر 14 عاما، ويقطن في جبل أوليا دار السلام مربع واحد، وأنه "تم تجنيده مع إخوته في قوات الدعم السريع".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الجيش العقيد نبيل عبد الله: "استقطب التمرد أعداد من المجرمين والهاربين من السجون واستخدامهم كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجراميه مصاحبه"، مؤكدا: "بدأ العدو في استخدام الأطفال في عملياته العدائيه، وتتراوح أعمارهم ما دون 15 سنه في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".

المصدر: RT