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مراسلنا: بدء توافد المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق القرآن والعلم العراقي في الدنمارك

أخبار العالم العربي

مراسلنا: بدء توافد المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق القرآن والعلم العراقي في الدنمارك
RT
متظاهرون في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن والعلم العراقي في الدنمارك
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أفاد مراسل RT في العراق فجر اليوم السبت، بأن المئات من المتظاهرين بدأوا بالتوافد أمام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على حرق القرآن والعلم العراقي في الدنمارك.

وذكر مراسلنا أن منصات تابعة للتيار الصدري دعت المتظاهرين للتجمع أمام المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الدنماركية.

وأضاف أن قوات الأمن العراقية نصبت حواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق يوم أمس الجمعة، أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة سبق لها الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.

المصدر: RT

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