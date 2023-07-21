 
مباشر

مصر.. إطلاق مشروع لدراسة ناقلات الأمراض في البحر الأحمر والغردقة

أخبار العالم العربي

مصر.. إطلاق مشروع لدراسة ناقلات الأمراض في البحر الأحمر والغردقة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqa9

كشفت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مصر عن تفاصيل تنفيذ الهيئة لمشروع بالتعاون مع جامعة عين شمس، لدراسة ناقلات الأمراض في منطقة البحر الأحمر والغردقة.

إقرأ المزيد
مصر.. وزارة الصحة تتابع حالات الإصابة بحمى
مصر.. وزارة الصحة تتابع حالات الإصابة بحمى "الضنك" في مركز قوص

وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبو المجد، أن الهيئة لها دور فعال في دراسة ناقلات الأمراض، حيث يجري العمل على مشروع بعنوان "تأثير التغير المناخي على توزيع بعوض "Aedes" الناقل للأمراض".

وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تنفذ دورها في إنتاج خرائط لبيئات توالد البعوض وتحديد أنواع اليرقات الأكثر انتشارا، وعمل نماذج كارتوغرافية مبتكرة قابلة للتطبيق لتوقع أماكن تواجد وتوالد وانتشار البعوض وتحديدها، فضلا عن تقييم الخطر البيئي لدعم متخذي القرار في مجال الصحة العامة من خلال تحديد الأماكن الأكثر عرضة لتوالد البعوض، وبالتالي انتشار الأمراض (الفلاريا والملاريا وحمى الوادي المتصدع وغيرها) لتسهيل عمليات المكافحة. 

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا