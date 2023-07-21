مصر.. إطلاق مشروع لدراسة ناقلات الأمراض في البحر الأحمر والغردقة

كشفت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مصر عن تفاصيل تنفيذ الهيئة لمشروع بالتعاون مع جامعة عين شمس، لدراسة ناقلات الأمراض في منطقة البحر الأحمر والغردقة.

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وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبو المجد، أن الهيئة لها دور فعال في دراسة ناقلات الأمراض، حيث يجري العمل على مشروع بعنوان "تأثير التغير المناخي على توزيع بعوض "Aedes" الناقل للأمراض".

وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تنفذ دورها في إنتاج خرائط لبيئات توالد البعوض وتحديد أنواع اليرقات الأكثر انتشارا، وعمل نماذج كارتوغرافية مبتكرة قابلة للتطبيق لتوقع أماكن تواجد وتوالد وانتشار البعوض وتحديدها، فضلا عن تقييم الخطر البيئي لدعم متخذي القرار في مجال الصحة العامة من خلال تحديد الأماكن الأكثر عرضة لتوالد البعوض، وبالتالي انتشار الأمراض (الفلاريا والملاريا وحمى الوادي المتصدع وغيرها) لتسهيل عمليات المكافحة.

المصدر: "القاهرة 24"