مصر.. وزارة الصحة تتابع حالات الإصابة بحمى "الضنك" في مركز قوص

تفقد وكيل وزارة الصحة المصرية بقنا، راجي تاوضروس صالح، اليوم الجمعة، العديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة عقب إصابتها بحمى "الضَنك".

وأشار راجي تاوضروس صالح، إلى أن المديرية كثفت جهودها في المناطق التي ظهرت بها إصابات، بأخذ عينات من مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، فضلا عن أخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، بهدف التأكد من خلوها من الإصابة بفيروس حمى الضنك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحالات التي تم رصدها تعد بسيطة، حيث تلقت العلاج بالمنزل مع عدم رصد أي حالات أخرى.

وبين صالح أن حمى الضنك فيروسية يسببها "فيروس حمى الضنك"، الذي ينتقل للإنسان عن طريق تعرضه للسعات البعوض الحامل لها، ما يسبب بعض الأعراض كارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع وآلام العضلات والمفاصل.

المصدر: "المصري اليوم"