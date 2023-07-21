بعد مطاردة لنحو عقد.. قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن اعتقال أحد منفذي مجرزة "سبايكر" (صورة)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الجمعة، عن اعتقال عزت إبراهيم محمد ربيع، المتهم الهارب، وأحد منفذي مجرزة "سبايكر"، بعد مطاردة استمرت 9 سنوات.

وذكر بيان للخلية، تلقت RT نسخة منه، أنه "وبعملية نوعية نفذها فرسان قيادة العمليات المشتركة، وبتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ودقة المعلومات التي قدمها، وفي إطار الجهود الكبيرة بتعقب زمر الإرهاب والجريمة، تم اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم الهارب عن جريمة "سبايكر"، الإرهابي عزت ابراهيم محمد ربيع، المطارد من قبل أجهزتنا المختصة طيلة تسع سنوات في مناطق شمال شرق سوريا".

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وأضاف البيان أنه "وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتهم في تقصي أثر المتهم لانتحاله صفة مزورة ومحاولته الهرب إلى إحدى دول الجوار، بعد أن أدرك خطورة الملاحقة أثناء وجوده في سوريا، لكن فاته أن هناك رجالا كبارا عقدوا العزم في القضاء على الإرهاب التكفيري والتخلص من زمره العفنة من أمثال هذا المجرم".

وأكدت في البيان أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عاهدت العراقيين وأسر ضحايا الجريمة التاريخية، بذل الغالي والنفيس في القصاص العادل من الإرهابيين لإرساء الأمن والسلام في العراق".

وارتكب تنظيم "داعش" مجزرة بحق نحو 1700 عسكري وطالب في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين في يونيو 2014، عندما اجتاح مناطق في شمال وغرب العراق.

وأطلق عناصر "داعش" النار على الضحايا من مسافات قريبة في العراء على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم في النهر.

المصدر: RT