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سفارة سلطنة عمان لدى ألمانيا تصدر تنبيها لحاملي تأشيرة "شنغن"

أخبار العالم العربي

سفارة سلطنة عمان لدى ألمانيا تصدر تنبيها لحاملي تأشيرة
AFP
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أصدرت سفارة سلطنة عمان لدى ألمانيا تنبيها لحاملي تأشيرة "شنغن" من المواطنين الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان لها، قالت سفارة سلطنة عمان: "تنبيه.. نود أن نشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض على حاملي تأشيرة "شنغن" بأن تكون الدولة التي أصدرتها هي الوجهة الأولى لاستخدامها"، محذرة من أن "الدخول للأراضي الألمانية (كوجهة أولى) بتأشيرة صادرة من دولة أوروبية أخرى يعطي الحق لقيام السلطات الألمانية بإرجاع المواطن وعدم السماح له بالدخول".

وأضاف البيان أن السفارة ترجو "من المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، التأكد من أن الوجهة الأولى للسفر هي الدولة المُصدرة للتأشيرة"، لافتة إلى أنه "يمكن العثور على مزيد من التفاصيل عن تأشيرة شنغن وآلية الحصول عليها عبر موقع وزارة الخارجية".

المصدر: RT

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