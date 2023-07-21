مسؤول مصري يكشف لـRT تفاصيل هامة عن إطلاق موسم العمرة

قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإعلان عن بدء موسم العمرة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر محرم الجاري.

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وأوضح باسل السيسي في تصريحات خاصة لـRT، أن إطلاق موسم العمرة في موعده يعمل بشكل كبير على الحد من سفر المخالفين لأدائها، لأن عدم فتح موسم العمرة في مصر بالتزامن مع فتحه في المملكة العربية السعودية سيجعل بعض المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة مضطرين للبحث عن وسائل مخالفة للسفر لأداء مناسك العمرة.

وأضاف أن أسعار العمرة ستكون مماثلة إلى حد كبير لأسعار العمرة في العام الماضي وأن المؤشرات تؤكد أن وزارة السياحة والآثار ستعلن الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأيام المقبلة.

وطالب بأن يسمح للمعتمرين بالإقامة في كافة أنحاء مكة، شرط تحديد والاتفاق على المواصفات مع المعتمر قبل السفر، مشيرا إلى أن هذا سيمنع بشكل كبير سفر المعتمر المخالفين.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت البدء في استقبال المعتمرين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام والقادمين من خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أنه تقرر استقبال معتمري الخارج عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لأداء العمرة للعام الجديد 1445هـ.

المصدر: RT