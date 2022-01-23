مصر: السعودية توافق على زيادة وكلاء الشركات المصرية استعدادا لموسم العمرة

قال الأمين العام لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر في مصر، أسامة عمارة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية وافقت على زيادة وكلاء الشركات المصرية استعدادا لموسم العمرة الحالي.

وحسب عمارة، فإنه سيتم زيادة عدد الوكلاء المحدد مسبقا بخمسة وكلاء ليصبح إجمالي العدد 7 وكلاء لموسم العمرة الحالي 1443، وذلك سيتيح الفرصة أمام جموع الشركات السياحية للعمل في العمرة.

وأشار عمارة إلى أن "غرفة شركات السياحة تتوجه بخالص الاعتزاز والامتنان لوزارة الحج والعمرة على سرعة تفهمهم للأزمة التي تواجه شركات السياحية المصرية واستجابتهم الفورية لحلها بما يتيح لكافة الشركات السياحية المصرية العمل في العمرة".

وبين أن القرار "يأتي تتويجا للجهود المضنية المبذولة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية ورعاية مصالح الشركات السياحية وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للعمل في العمرة للموسم الحالي 1443 هـ".

المصدر: "القاهرة 24"