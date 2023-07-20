"التحالف الإسلامي العسكري" يناقش مفهوم برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة

ناقش ممثلو التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، مفهوم برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة.

وأدار الورشة محمد المحمدي، مدير إدارة التعاون الدولي في التحالف، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الورشة مناقشة آلية تقييم التهديدات وتقديرها، فضلا عن المتطلبات المتعلقة بالإنذارات والمؤشرات الخاصة، إلى جانب درجات الاستعداد فيما يتعلق بالأزمات وآليات التجهيز لها قبل الأزمة وأثناءها وبعدها.

من جهته، أوضح اللواء المغيدي أن الأهداف والقدرات العملياتية والنشاط الراهن وحالة البيئة تعد عوامل مهمة لتقييم مستوى التهديدات، فضلا عن العمل بموجبها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.

المصدر: "واس"