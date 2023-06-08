وسائل إعلام: السعودية ترحب بإنشاء مجموعة دولية لمكافحة "داعش" في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر "داعش" إلى جانب الولايات المتحدة، والمغرب، وإيطاليا، والنيجر.

إقرأ المزيد

وأكد بن فرحان، اليوم الخميس، أن المملكة ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الجميع، في سبيل دعم التحالف الدولي ضد "داعش"، والقضاء على أنشطته الإجرامية ومحاولاته في تجنيد الأطفال والشباب، وتجفيف منابع تمويله الفكر المتـطرف.

وقال خلال كلمته في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، إن السعودية تؤمن دوما بأن السبيل إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار يتطلب الجهود الجماعية لمحاربة الإرهـاب وجماعاته والفكر المتطرف.

وأكد الوزير على ترحيب المملكة بالتوجه لإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمكافحة بتنظيم "داعش" بولاية خرسان في أفغانستان، حيث ستشكل هذه المجموعة محورا أساسيا للحد من انتشار التنظيم الإرهابي في هذه المناطق.

وأشار إلى أن المملكة حرصت على إنشاء عدد من المراكز لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، مشددا العمل على قطع الطريق أمام جماعات "داعش" لاستمالة واستقطاب عناصر جدد لها.

المصدر: صحيفة المناطق