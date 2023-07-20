العراق يدين حرق سفارة السويد ببغداد ويدعو لتحقيق عاجل

أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة السويد في بغداد، ودعت لإطلاق تحقيق عاجل في الحادث.

وقالت الخارجية في بيانها إن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وأضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر اليوم الخميس خلال تظاهرة نظمها عدد من المحتجين، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.

وأضرمت مجموعة من المحتجين النار في السفارة السويدية ببغداد فجر الخميس، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها.

واقتحم المئات من المحتجين السفارة السويدية احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعلن المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، حصوله مجدداعلى إذن من الشرطة بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي خلال تجمع محدود أمام السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس.

المصدر: RT