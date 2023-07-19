مستشار السيسي يرد على نقل السودانيين لمرض "حمى الضنك" لمصر

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، على ما يتردد بشأن نقل حمى الضنك من الوافدين السودانيين إلى المواطنين في محافظة قنا.

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وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية، أنه ليس هناك نقل عدوى من إنسان لإنسان إلا الأم الحامل، فهي قادرة على نقل المرض إلى الجنين، والناقل الوحيد للعدوى المرضية لـ حمى الضنك هو البعوض.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض سبب نقل العدوى، فضلا عن تواجد المياه الراكدة في بعض المناطق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة والسكان إنه في ضوء تقصيها الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأردفت الوزارة: ناظرت فرق وزارة الصحة، الحالات وأخذت عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام).

المصدر: وسائل إعلام مصرية