 
مباشر

عشرات القتلى والجرحى في حادث مروع بالجزائر (صور)

أخبار العالم العربي

عشرات القتلى والجرحى في حادث مروع بالجزائر (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpm1

أعلن جهاز الحماية المدنية في الجزائر، وفاة 32 شخصا وإصابة 11 آخرين، في حادث مرور وقع بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وأفاد بيان للدرك الجزائري بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد تفاصيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا