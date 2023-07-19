عشرات القتلى والجرحى في حادث مروع بالجزائر (صور)

أعلن جهاز الحماية المدنية في الجزائر، وفاة 32 شخصا وإصابة 11 آخرين، في حادث مرور وقع بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

🔴 الحماية المدنية: حادث مرور بولاية تمنراست يخلف وفاة 32 شخصا وإصابة 11 آخرين. pic.twitter.com/FtI7y2vKPT — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) July 19, 2023

وأفاد بيان للدرك الجزائري بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد تفاصيل.

لا حول ولا قوة الا بالله

حادث مرور في الطريق الوطني رقم واحد منطقة تمنراست اسفر عن احتراق حافلة ومركبة ادى إلى وفاة 26 شخص ربي يرحمهم و اصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة pic.twitter.com/hk9MutSy3r — أَبُو جَعْفَر الجَزَائِرِي (@medea_medea26) July 19, 2023

المصدر: RT