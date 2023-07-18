بالفيديو.. الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم إسرائيل وتغني

شاركت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف في مؤتمر أقامه "اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل"، في الولايات المتحدة، ونشرت مقطع فيديو، وهي تغني باللغة العبرية وظهرت في آخر تحمل علم إسرائيل.

وجاء نشر معلوف لمقاطع الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" بعد أقل من 24 ساعة من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على معلوف، بجرائم مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وقد علق متابعون على الفيديو ووصفوها بالـ"وقحة" والـ"خائنة".

نشرت "الاعلامية اللبنانية" ماريا معلوف فيديو لها في مؤتمر أقامه "اتحاد المسيحيون من أجل اسرائيل"، وتظهر معلوف في الفيديو وهي تحمل علم العدو الاسرائيلي.#وقائعpic.twitter.com/kyXvYZLusj — وقائع (@waqa2e3) July 18, 2023

يذكر أن الادعاء على معلوف جاء على خلفية مقابلة أجرتها مع إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية.

المصدر: RT