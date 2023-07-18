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دوي انفجارات في الجولان المحتل يصل صداها إلى الجانب اللبناني

أخبار العالم العربي

دوي انفجارات في الجولان المحتل يصل صداها إلى الجانب اللبناني
وكالات
عناصر وآلية للجيش الإسرائيلي في الجولان، أرشيف
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل، وصل صداها إلى عدد من القرى في الجانب اللبناني.

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وقال موقع "النشرة"، إنه "يسمع من حين لآخر، دوي انفجارات قوية في الجزء المحتل من مرتفعات الجولان يتردد صداها في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب، خصوصا تلك المواجهة لمزارع شبعا ومرتفعات الجولان".

وأشار الموقع إلى أن أصوات الانفجارات تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع من دون طيار، وذلك في إطار حالة الاستنفار والمناورات العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل".

وكان الجيش الإسرائيلي أصلح الليلة الماضية أجهزة المراقبة على الحدود مع لبنان وأعاد الكاميرات بعدما كان عدد من الشبان اللبنانيين أقدموا على إزالتها يوم السبت الفائت.

يأتي ذلك، بينما تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة عشرة لحرب يوليو 2006.

المصدر: النشرة

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