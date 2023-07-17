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ارتفاع عدد ضحايا سقوط عقار القاهرة (صور)

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ارتفاع عدد ضحايا سقوط عقار القاهرة (صور)
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ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار حدائق القبة في القاهرة إلى 8 قتلى، فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين.

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انهيار عقار في القاهرة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض
انهيار عقار في القاهرة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة حدائق القبة يفيد بانهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ،  كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.

المصدر: القاهرة 24

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