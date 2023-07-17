انهيار عقار في القاهرة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

شهدت منطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة حادثا مأسويا تمثل في انهيار عقار مكون من 5 طوابق وسط وجود وفيات وإصابات، ويكثف رجال الأمن جهودهم للبحث عن الناجين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة حدائق القبة يفيد بانهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمحل البلاغ، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.

وتم نقل المصابين من خلال سيارات الإسعاف التي انتقلت لمكان الحادث، إلى المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية