علاء مبارك يرد بعنف على منسق الحوار الوطني بعد حديثه عن شقيقه جمال

رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، بعد حديثه عن ترشح جمال مبارك للرئاسة.

وانت مالك عايز ولا مش عايز اما حشري صحيح حاجة متخصكش🤔و مالك ومال الشعب ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 16, 2023

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وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة، مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.

ورد على تساؤل طرح بشأن نية جمال مبارك الترشح للانتخابات المقبلة، متسائلا: "لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟"، موجها حديثة إليه: "أنت عايز تترشح؟! يا ريت تعلن لنا!".

هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس " ألا يكون اسمه جمال "😂 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 16, 2023

وقام علاء مبارك بالرد عبر تويتر على رشوان قائلا: "وانت مالك عايز ولا مش عايز اما حشري صحيح حاجة متخصكشو مالك ومال الشعب"!.

وظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

المصدر: RT