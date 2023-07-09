حملات لدعم جمال مبارك لرئاسة مصر!

ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.

الكلام ده زمان يا برنس 😃



لو الرغبه مش موجوده نوجدها



محتاجين رغبتك يا افندم معانا إذا تكرمت 😁#جمال_مباركpic.twitter.com/7jGzC0CV29 — 🌻 Mayo 🌻 (@Mayadanagi) July 5, 2023

وتصدر جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ترند موقع "تويتر" تحت عنوان "جمال مبارك رئيسا لمصر"، حيث تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وظهرت صفحة على "تويتر" و"فيسبوك" تحت اسم "جمال مبارك رئيسا لمصر".

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

ركز على طريقة خيري رمضان وهو بيكلم جمال مبارك #بس_حبيت_اقول إن رئيس مصر القادم جمال مبارك وعلي غير المعتاد من مخاوف الكثريين من #جمال_مبارك سوف يكسب ثقة الشعب وسوف ينفذ كل ما يرضي الشعب وسوف تعود المعارضة الخارجية الي #مصرpic.twitter.com/Z6jsljvQ7b — Jamal (@Gamalkhedr_2) June 30, 2023

وتم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل.

ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك جزء كبير من المواطنين، وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر، لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.

حبيب الملايين السيد جمال مبارك ❤️#ادعم_جمال_مبارك🇪🇬 pic.twitter.com/bfBT7UUOtd — زكي سعيد الدالي (@zakieldaly78) July 7, 2023

وتندرج الإدانة المذكورة في باب الجرائم المخلة بالشرف، وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ"طلب رد اعتبار" لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

لماذا جمال مبارك رئيسا" ل مصر

1-يفهم في الاقتصاد عمل في بنك اوف امريكا ويفهم اقتصاد مصر كويس

2-رجوع مليارات المصرين في الخارج بقوه+رجوع السياحه وبقوه وثقه في الاقتصاد

3- استثمار كل الثروه العقاريه المتوقفه من غراب مصر وكتيرمنها رفع الجنيه وعوده الدعم لمحدودي الدخل وقله البطاله pic.twitter.com/HqYKC94AZF — أبو عمر (@roma002007) June 30, 2023

والآن بعد انتهاء السنوات الستة المقررة في القانون، يبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة،، بينما لم يتقدم علاء أو جمال مبارك لحد الساعة للمحكمة بطلب رد الاعتبار.

المصدر: RT