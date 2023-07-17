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الكويت.. إنقاذ فتاتين من محاولتي انتحار خلال 24 ساعة

مجتمع

الكويت.. إنقاذ فتاتين من محاولتي انتحار خلال 24 ساعة
AFP
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تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ البحري في الكويت من إنقاذ مواطنة كانت قد ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر في محاولة للانتحار، "بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، في بيان، أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية، مساء الأحد، يفيد بمحاولة انتحار امرأة ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر.

ولفت البيان إلى أن إدارة العمليات وجهت فرقا للإطفاء والإنقاذ البحري إلى موقع البلاغ وقامت بعمليات البحث وتمشيط المنطقة بالتعاون مع خفر السواحل وتم العثور على المفقودة وهي على قيد الحياة، وتم تسليمها للطوارئ الطبية.

من جانب آخر، ذكر حساب "المجلس" في تغريدة على "تويتر" له أن أحد المواطنين استطاع إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من جسر جابر.

وأشار الحساب إلى أن ذلك المواطن كان يقود زورقا عندما تمكن من انتشال الفتاة التي قد ألقت بنفسها إلى المياه، لافتا إلى أنها ثاني محاولة انتحار من على جسر جابر خلال 24 ساعة.

المصدر: وسائل إعلامية كويتية

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