برلماني وإعلامي مصري شهير يكشف لـRT نوع المرض المنتشر في قرية العليقات بمحافظة قنا

أكد النائب المصري مصطفى بكري أن أعراض المرض الغامض الذي أصاب مواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا في مصر هو حمى الضنك الذي انتشر في وقت سابق في بعض مناطق البلاد.

وقال عضو مجلس النواب المصري والإعلامي بكري في تصريح لـRT، إن هناك أكثر من 200 شخص من قرية العليقات بمحافظة قنا مصابون بهذا المرض وتشير أعراضه المتمثلة بارتفاع درجة الحرارة وشعور بالتكسير في العظام والكسل الشديد، تؤكد جميعها حدوث مرض حمى الضنك.

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ولفت بكري إلى أن هذا المرض سبق وانتشر فى منطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر وكذلك أيضا منطقة سفاجا، وكشف عن تواصله مع وزير الصحة للوقوف على الأسباب المحتملة والخطورة لهذا المرض "حيث أكد لي أنه لاينتقل عن طريق العدوى".

وأضاف: تلوث المياه والبعوض والناموس والصرف الصحي كلها عوامل تؤدي لانتشار هذا المرض وظهور تلك الأعراض".

وأردف قائلا: "تحركت وزارة الصحة على الفور وأرسلت فريقا طبيا رفيع المستوى برئاسة رئيس الطب الوقائي، وغدا سيزور وزير الصحة محافظة قنا بحسبما علمت".

واختتم: "تم أخذ تحاليل من 68 شخصا وأرسلت إلى المعامل المركزية وهناك فريق طبي مقيم للوقوف على أسباب تفشي المرض بهذا الشكل".

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت الصحة المصرية بيانا حول هذا الموضوع وقالت فيه "إن الأعراض التي يعاني منها المرضى في قرية العليقات لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم