موقع مصري: مرض غريب يغزو قرية كاملة في قنا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة قنا المصرية بعض تفاصيل الاستغاثة المقدمة من قبل المواطنين بوجود مرض يصيب أهالي نجع سند بقرية العليقات في مركز قوص جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن جاري أخذ عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة بالإضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة عملية الرش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل من يوم الخميس بسبب الأقاويل المترددة أن الأعراض انتشرت بسبب انتشار البعوض.

وحسبما نقل موقع "مصر تايمز" فقد استغاث أحد المواطنين قائلا إن أعراض مرض غريب ظهرت على أكثر من 250 شخصا من نجع سند في قرية العليقات وهي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة فوق الـ 38، وتكسير في العظام ودوخة وصداع".

وذكر أن الظاهرة تستمر لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا يوجد تفسير.

وأضاف أن الأعراض تنتقل من شخص لآخر من خلال الحشرات والبعوض وليس من شخص لشخص، مشيرا إلى أن المصابين يتعالجون داخل منازلهم بتركيب المحاليل بسبب بعد المسافة بين القرية والمستشفى المركزي والتي تقدر بمسافة 15 كم.

المصدر: "مصر تايمز"