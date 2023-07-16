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أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير داخلية المملكة

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أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير داخلية المملكة
وزير الداخلية السعودية
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رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واتهام جمارك السعودية بالمتاجرة ببضائع كويتية.

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ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة لوزير الداخلية السعودي قائلا: "عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. هذا سليل الأكرمين الشامخ السمح.. عبدالعزيز المرجلة والعزم والصفح.. قولوا لنابحْ رابضٍ لَه على سفْح.. أعلى الجبل ما يوصله لجّة النَّبْحْ!".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، ردت في بيان، تعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".

وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة.. تؤكد الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".

المصدر: RT

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