 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 730 جنديا خلال يوم

الأسد يجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي بدمشق

أخبار العالم العربي

الأسد يجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي بدمشق
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voz7

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأسد
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأسد

وقال مراسلنا إنه بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، استقبل الأسد رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.

وأجرى الرئيس الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا