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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأسد

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأسد
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى سوريا يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

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وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زار العراق مطلع يونيو الفائت حيث التقى نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء والرئيس العراقيين.

وأكدت حينها الخارجية العراقية في بيان "دعم بغداد لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه"، مشيرة إلى "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

يتبع..

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