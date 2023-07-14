إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرة أسبوعية ضد الإستيطان

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن "جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا".

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وحسب المصدر نفسه فقد "انطلقت المسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين، بعد أداء صلاة الجمعة، من أمام مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية".

المصدر: وكالة "وفا"