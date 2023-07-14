الأردن.. حريق يتسبب بانهيار جزء من معمل للإسفنج (فيديو)

أدى احتراق مصنع للإسفنج في الأردن إلى انهيار واجهتين من المبنى بفعل تأثرهما بالحريق الذي استمر لساعات طويلة مساء أمس.

وقالت مديرية الأمن العام، إن ما تم انهياره في مبنى مصنع الإسفنج الذي أتى الحريق عليه، هو واجهتان من المبنى بفعل تأثرهما بالحريق الذي استمر لساعات طويلة مساء أمس، مؤكدة أنه تم إخلاء المبنى نهائيا، وعزل المنطقة المحيطة به، وعليه فلم تحدث أي إصابات.

وبينت، أن باقي أجزاء المبنى عانت من أضرار وتشققات كبيرة يخشى معها انهيار باقي المبنى، والذي يجري تقييم إزالته والتعامل معه من قبل لجنة السلامة العامة المختصة من الجهات لمعنية، وحسب الإجراءات المتبعة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم الاقتراب من المبنى، والمنطقة المحيطة على الإطلاق، حرصا على سلامتهم.

المصدر: "بترا"