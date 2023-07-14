مصر تسقط الجنسية عن مواطنين بسبب إسرائيل وجهة أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات لمجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية عن 4 أشخاص أحدهم من مواليد إسرائيل.

وتضمنت قرارات إسقاط الجنسية المصرية الصادرة عن مجلس الوزراء الآتي:

- ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة زايد فوزى محمد - من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

- ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن هاميس رأفت عبد المنعم عبده من مواليد القاهرة بتاريخ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد المنعم رأفت عبد المنعم عبده - من مواليد القاهرة بتاريخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو رأفت عبد المنعم أبو إسماعيل - من مواليد إسرائيل وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.