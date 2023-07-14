الأمن الأردني يقود حملة واسعة ضد تجار المخدرات

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، أن قوات الأمن نفذت حملة واسعة ضد تجار المخدرات خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن اعتقال عدد من المروجين وضبط كميات من المخدرات.

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وقال المتحدث إن الحملة التي نفذها العاملون في إدارة مكافحة المخدرات شملت العاصمة عمان، والبادية الشمالية ومعان ولواء الرمثا.

وأكد أنه قبض شرق العاصمة، على شخصين من تجار المخدرات بعد كمين وضع لهما وضبط بحوزتهما 30 كف حشيش.

فيما تمت مداهمة منزل أحد تجار المخدرات في البادية الشمالية بعد التأكد من معلومات وردت حول تخزينه لكميات من المواد المخدرة في محيط المنزل، وألقي القبض عليه وبتمشيط محيط المنزل عثر على حفرة بداخلها 12 كف من مادة الحشيش المخدرة.

كما تمت مداهمة منزل تاجر للمخدرات في محافظة معان وألقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 3000 حبة مخدرة و5 كفوف من الحشيش.



من جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي أنه تم تنفيذ حملة أمنية خاصة في لواء الرمثا على تجار ومروجي ومطلوبي المخدرات، بإسناد من مديرية الشرطة تمت خلالها مداهمة عدد من المواقع، وقد ألقي القبض على 5 أشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات، وضبط بحوزة أحدهم 1 كغم من مادة "الكريستال" و1000 حبة مخدرة وسلاح ناري.

المصدر: عمون