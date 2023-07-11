السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمواطن اعتنق المنهج التكفيري وموّل الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمواطن أدين باعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية وتمويله.

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وقالت الداخلية في بيان لها: "أقدم صالح بن سعيد بن علي الكربي، سعودي الجنسية، على اعتناق المنهج التكفيري، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وأضاف البيان أن الجاني: "تستر على ما علمه من تنفيذ العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة وعلى المشاركين فيها قبل ارتكابها، وتستر على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، ومشاركته في الأعمال القتالية في اليمن، وتدربه على الأسلحة، وبإحالته إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابع: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني صالح بن سعيد الكربي، يوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 12 / 1444هـ الموافق 11 / 7 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر: واس