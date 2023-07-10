السعودية.. إعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته.



وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم فاضل بن منصور بن علي الهلال، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، زينب بنت محمد بن حبيب العتوق، سعودية الجنسية، وذلك بخنقها داخل غرفة نومهما حتى فارقت الحياة".

وأضاف البيان أنه "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأردف بيان الداخلية: "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني، فاضل بن منصور بن علي الهلال، سعودي الجنسية، يوم الاثنين بتاريخ 22 ذو الحجة 1444هـجري الموافق 10 يوليو 2023 بالمنطقة الشرقية".

وتابع: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"