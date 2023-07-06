السعودية.. الداخلية تصدر بيانا حول تنفيذ "حد الحرابة" بحق مواطن في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا حول تنفيذ حكم "حد الحرابة" (إعدام) بحق أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن "هايف بن سحم بن عبد الله السبيعي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه وضربه، وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته".

وأضاف البيان أنه "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وأكمل البيان أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 18 ذو الحجة 1444هجري الموافق 6 يوليو 2023، بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان أن وزارة الداخلية "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"