"نمو تاريخي".. كم بلغ عدد السياح في مصر خلال النصف الأول من 2023؟

كشف وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، عن نجاح مصر في جذب معدلات تاريخية لأول مرة في أرقام السائحين، حيث تشير البيانات إلى وصول أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2023.

وخلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات"، أوضح أحمد عيسى قائلا إن "مصر تستحق النصيب الأكبر من السياحة العالمية، ولدينا هدف لتحقيق ذلك والوصول إلى 100 مليون سائح".

وأشار عيسى إلى استقبال 5 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2022، مقابل أكثر من 7 ملايين سائح خلال العام الجاري، وهو معدل نمو تاريخي ومتميز.

وأوضح وزير السياحة أن الهدف يتمثل في الوصول إلى 15 مليون سائح خلال العام الجاري، مؤكدا أن الأرقام التي تحققت حتى الآن تشير إلى إمكانية تحقيق أكثر من ذلك بنهاية العام، كما لفت إلى أن عام 2010 شهد أكبر نسبة في توافد السياح إلى مصر، حيث وصل إلى 14.7 مليون سائح.

المصدر: "اليوم السابع"