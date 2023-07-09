مصر.. إلغاء منع التصرف في الأموال والممتلكات لفائدة نجل وزير من عهد مبارك

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد قرار يقضي بقبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، على منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول تظلم، أشرف محمد صفوت الشريف، نجل صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بخصوص أمر المنع رقم 38 لسنة 2022 بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015، حصر غسيل أموال، حيث ألغت قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.

ودانت محكمة النقض في وقت سابق صفوت الشريف، بـ"الكسب غير المشروع"، وقضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه، كما ألزمت ابنه إيهاب برد مبلغ مماثل، وأقرت حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على ابنه الثاني أشرف، في حين توفي الشريف إثر صراع مع مرض سرطان الدم وفقا لأسرته.

وكشفت حيثيات المحكمة أن الشريف الذي تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني إبان عهد مبارك، استغل وظيفته للحصول على كسب غير مشروع لنفسه وزوجته وأولاده، قدر بنحو 305 ملايين جنيه.

وأبانت تحقيقات النيابة العامة أن هذا الكسب كان عبارة عن عقارات ووحدات سكنية وأراضٍ وفيلات في أماكن عدة، اشتراها الشريف بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقة، مستغلا في ذلك وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة، إذ كان يمتلك قطعا أراضية بمنطقة لسان الوزراء في الإسماعيلية مقابل سعر زهيد، رغم أن قيمتها بلغت 44 مليون جنيه، كما امتلك 3 قطع أراضية بمساحة 1500 متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق، بالإضافة إلى 4 شقق سكنية في عقارات صدرت لها قرارات إزالة، مستغلا سلطاته لمنع تنفيذ القرارات.

المصدر: "القاهرة 24"