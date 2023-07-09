الخارجية السودانية: لن نتعامل مع مبادرة "إيغاد" إلا بشرط واحد

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها لن تتعامل مع مبادرة "إيغاد" ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.

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تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلون جهودا حثيثة للتوسط لحل الأزمة في السودان.

وقد أعلن المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة "الإيغاد" نور محمود شيخ ايوم لجمعة، أنه "من المقرر عقد جلسة لرؤساء إيغاد، ضمن الآلية الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا الاثنين".

المصدر: RT