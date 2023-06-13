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السودان يعترض على البيان الختامي لقمة "إيغاد"

أخبار العالم العربي

السودان يعترض على البيان الختامي لقمة
شعار الإيغاد
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أبدى الوفد السوداني المشارك في قمة "إيغاد" عدم موافقته واعتراضه على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة.

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وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "سبب الرفض هو عدم مناقشة تلك الفقرات والاتفاق عليها، حيث طالب الوفد السوداني سكرتارية الإيغاد بحذفها".

وأضاف بيان الخارجية أن "تلك الفقرات تتعلق بتغيير رئاسة لجنة الإيغاد، حيث طالب الوفد بالإبقاء علي الرئيس سلفاكير ميار ديت في رئاسة اللجنة، وطالب بحذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة الإيغاد من البيت الإفريقي".

المصدر: RT

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