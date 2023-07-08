هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات

أعلنت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، اليوم السبت، عن رصد هزة أرضية في منطقة الفجيرة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له بأن "محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" سجلت هزة بقوة 3.2 درجة ريختر في ضدنا الساعة 10:51، الموافق 8 يوليو 2023، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار إثر هذه الهزة.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 3.2 درجة – ريختر في ضدنا الساعة 10:51، الموافق 08/07/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMUAE) July 8, 2023

المصدر: RT