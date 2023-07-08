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هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات
AFP
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أعلنت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، اليوم السبت، عن رصد هزة أرضية في منطقة الفجيرة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له بأن "محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" سجلت هزة بقوة 3.2 درجة ريختر في ضدنا الساعة 10:51، الموافق 8 يوليو 2023، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار إثر هذه الهزة. 

المصدر: RT

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