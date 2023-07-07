سوريا.. 16 قتيلا بحادث سير في حمص (صور)

توفي فجر اليوم الجمعة، 16 شخصا، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وقال العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص، إن "غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان".

وأفد بأنه "بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصا، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث".

فاجعة كبيرة على اتوستراد حمص _تدمر



توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق #حمص#تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي. pic.twitter.com/C5YVWbyQe8 — ريان المصري (@Rian_almasri) July 7, 2023

المصدر: "سانا"