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سوريا.. 16 قتيلا بحادث سير في حمص (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. 16 قتيلا بحادث سير في حمص (صور)
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توفي فجر اليوم الجمعة، 16 شخصا، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وقال العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص، إن "غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان".

وأفد بأنه "بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصا، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث".

المصدر: "سانا"

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