الجيش السوري يتصدى لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى ريف اللاذقية الشمالي

أفادت الدفاع السورية بتصدي وحدة من الجيش السوري لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل فجر اليوم الجمعة إلى إحدى نقاطنا العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم متزعمهم الملقب أبو رواحة".

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة، شهر يونيو الماضي، جراء انفجار قذيفتين أطلقتا من طائرة مسيرة مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي غربي سوريا.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم (جبهة النصرة) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتعتدي على المناطق الآمنة بريف اللاذقية بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة ورصاص القنص، ما يؤدي إلى مقتل وجرح المدنيين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: سانا