سوريا.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قذيفتين في مدينة القرداحة

قتل شخص وأصيب آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة جراء انفجار قذيفتين أطلقتا من طائرة مسيرة مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي غربي سوريا.

وذكر مصدر أمني أن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل شاب 25 عاما وإصابة آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني.

وقتل أمس طفل وامرأة وأصيب ثلاثة مدنيين باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم (جبهة النصرة) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتعتدي على المناطق الآمنة بريف اللاذقية بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة ورصاص القنص، ما يؤدي إلى مقتل وجرح المدنيين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: سانا