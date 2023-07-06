صرخة الموجوع.. "قانون التفوق اليهودي"

نشر موقع "القسطل" الاخباري الفلسطيني صورة لوالدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق وهي تصرخ غضبا بعد قرار محكمة إسرائيلية بتبرئة جندي إسرائيلي قتل إبنها المصاب بالتوحد.

وبرأت المحكمة المركزية في القدس يوم الخميس جنديا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أطلق النار وقتل الشاب إياد من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل ثلاث سنوات.

وتمت تبرئة الجندي من تهمة القتل غير العمد بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني.

وصرخت والدة الشاب الضحية في المحكمة: "لا توجد عدالة، إنه عار". وقالت: "ابني تحت الأرض".

يذكر أن إياد الحلاق البالغ من العمر 32 عاما، مصاب بالتوحد، كان في طريقه من منزله في حي وادي الجوز في القدس إلى المؤسسة التي يتعلم بها في البلدة القديمة، عندما قتله الجندي الإسرائيلي.

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وقال قائد حرس الحدود الإسرائيلي أمير كوهين إنه تحدث مع الجندي ووالده، وقال لهما "لقد قدمت دعمي الكامل طوال الوقت وأنا سعيد بقرار المحكمة بتبرئتكم".

وقال أنه أبلغ الجندي بعودته إلى الخدمة "في النظام القتالي للفيلق" والموافقة على طلبه بالمغادرة لحضور دورة القادة في غضون أسابيع قليلة. وقال والد الجندي الذي قتل الفتى الفلسطيني انه شكر قائد شرطة حرس الحدود: "على شجاعة القيادة وثقتها وقرارها".

وقال مفوض الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي تعليقا على تفاصيل الحكم:"منذ اللحظة الأولى.. نحن القادة أرسلنا الشرطي في مهمة وعلينا مسؤولية الوقوف إلى جانبه".

كما علقت إدارة مباحث الشرطة الاسرائيلية على حكم الشرطي قائلة إن "هذا حدث مأساوي، حيث عثر على إياد الحلاق، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. التحقيق الدقيق في القضية أدى إلى استنتاج أن تصرفات شرطي حرس الحدود المتهم كانت متهورة ومخالفة لتعليمات إطلاق النار والأوامر التي أعطيت له في الميدان. وادعت وحدة التحقيق أن إطلاق النار على إياد تم دون أن يفعل أي شيء يبرره، خاصة عندما كان ملقى بالفعل جريحا على الأرض بعد الطلقة الأولى".

وذكرت القناة 12 الاسرائيلية انه في أعقاب قرار المحكمة بتبرئة الشرطي، أعلن نشطاء في القدس عن "مظاهرة غضب" هذا المساء في ساحة همباشير القديمة في القدس.

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ونقلت القناة عن النشطاء قولهم أن "المحكمة قررت أن قتل فلسطيني مشلول وغير مسلح من مسافة قريبة، دون سبب، ليس جريمة. تمت تبرئة الجندي الذي قتل إياد اليوم لأن القانون في دولة إسرائيل هو قانون التفوق اليهودي. قانون يعتبر كل فلسطيني إرهابيا".

القناة 12 العبرية + موقع القسطل