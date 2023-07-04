الضفة الغربية تشهد مواجهات وإضرابات نصرة لجنين ومخيمها (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة، فجر اليوم الثلاثاء، في غالبية نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة، تعبيرا عن رفض العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة.

وتوالت الأحداث من شمال الضفة إلى جنوبها، بعد أن ارتفعت حصيلة العدوان إلى تسعة قتلى وأكثر من 100 جريح بينهم أكثر من 20 وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأفاد موقع "معا" بأن شبانا أشعلوا النار بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء في معبر قلقيلية لمنع العمال من التوجه للعمل في الداخل والالتزام بالإضراب، كما اندلعت مواجهات عنيفة على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية إسنادا لجنين ومخيمها.

وأصيب شاب بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شهدها المدخل الجنوبي لمدينة أريحا. كما أصيب شاب بالرصاص الحي في مواجهات بمنطقة أم ركبة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وانطلقت مسيرة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم تنديدا بالعدوان على جنين ومخيمها. وفي قرية حوسان غرب بيت لحم أطلقت التكبيرات عبر مآذن القرية، تضامنا مع أهالي جنين.

وفجر اليوم وقع اشتباك مسلح بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس.

وشهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي والغاز بكثافة لقمع المتظاهرين.

ووقعت مواجهات واشتباكات عند مستوطنة بساغوت شرق رام الله، وعلى مدخل بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله.

وشهدت غالبية أحياء القدس، مواجهات تركزت في مخيم شعفاط والعيساوية والطور والرام وسلوان وجبل المكبر، والرام، أطلق خلالها المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه السيارات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بقنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" خلال المواجهات المندلعة ضد القوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس شرق القدس.

المصدر: "معا"