لميس الحديدي ترفض اعتذار قناة إخوانية بثت دعوتها للحج عبر "الميتافيرس" بدل مكة المكرمة

وجهت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، الشكر للجمهور الذي أطلقت عليه "الجنود المجهولون" الذين وقفوا في صفها لإظهار الحقيقة بعد إجتزاء فيديو سؤال عن الحج عبر تقنية "الميتافيرس".

وقالت الإعلامية المصرية: "الإنسان الذي يكون مظلوما الله يسخر له جنودا لم يرها ولايعرفها لتقف في صفه، وربنا ساندني بحملة جمهور عظيم من مغردين من السعودية والإمارات".

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة "ON": "هذا الجيش الحقيقي الذي واجه لسبب بسيط، لأن الله لما تكون مظلوم يسخر لك جنود لاتعلمها حتى لو لم يكونوا متفقين معانا في الرأي".

ورفضت الحديدي اعتذار شبكة "رصد" الاخوانية قائلة: "غريبة لأول مرة تعتذر رصد عن شيء وهي شبكة متورطة في جرائم على مدار سنوات عبر صناعة الكذب وارتكبتها في حق البلد ولكن اعتذاراتهم عن هذه الواقعة لأن الخبر كان مكشوفا".

وهاجمت الحديدي القناة المذكورة، مستذكرة "كم من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها "رصد" في حق البلد لكن الجريمة هذه المرة مفضوحة واعتذار رصد بالنسبة لي غير مقبول... كيف تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته؟، ممكن نختلف سياسيا ولكن الجريمة هذه المرة في حق ديني وعقيدتي.. كيف أقبل الاعتذار".

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المصدر: "مصر تايمز"