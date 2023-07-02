شبكة "رصد" تعتذر للإعلامية المصرية الحديدي على اجتزاء حديثها عن "الحج الافتراضي"

اعتذرت شبكة "رصد" من الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، بعد نشرها فيديو مجتزأ خلال طرح الحديدي تساؤلا بشأن مناسك الحج "أونلاين" أو بـ"الميتافيرس" خلال إحدى حلقات برنامجها التفزيوني.

وكتب القائمون على الشبكة في حسابها على "تويتر": "بيان اعتذار من شبكة "رصد" عن نشر تصريح غير دقيق للإعلامية لميس الحديدي".

وكانت الحديدي قد ناقشت خلال إحدى حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" مع الدكتور أسامة رسلان، بعض الأفكار التي قد يطرحها الجيل الجديد، وهو الأمر الذي عرضها لهجوم واسع.

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وأضاف بيان الاعتذار: "نودّ أن نوضح أن هذا الخبر لم يتم التحقق من دقة محتواه بشكل كاف قبل نشره، وتم حذفه من جميع منصاتنا فور مراجعته".

وأصبح معروفا أن الإعلامية لميس الحديدي تعرّضت لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت وضيفها رسلان، بعض الأسئلة التي تخطر في ذهن الأطفال في ظل عصر التكنولوجيا، من بينها إمكانية الحج "أونلاين"، حيث اجتزأ البعض حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عرضها لهجوم حاد.

وردت الحديدي لتوضيح حقيقة تصريحها بشأن مناسك الحج، حيث كتبت في حسابها على "تويتر": "يعني قطعتوا الفيديو واتقص وجهزتوا الخبر وشغلتوا اللجان.. واخترتوا 30 يونيو بالذات رغم إنها حلقة يوم 24، ده أنا لسه واجعاكم قوي بقى ده الفيديو الكامل لمن يريد أن يعرف وحسبنا الله".

المصدر: القاهرة 24