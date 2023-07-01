أول رد من الإعلامية المصرية لميس الحديدي على "دعوتها" للحج بـ"أون لاين" و"الميتافيرس" (فيديو)

ردت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، على ما زعمت فيه العديد من الوقائع أنها سخرت من مناسك الحج.

وقالت لميس الحديدي: "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى والكامل.. مش القص واللزق اللي الاخوان طلعوه".

وأوضحت عبر منصة "تويتر": "أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم".

لمن يريد أن يعرف الحقيقه حول هوجه الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى و الكامل .. مش القص و اللزق اللي الاخوان طلعوه. اما اللي عاوزين يزيطوا بقى و يصدقوا اى حاجه دون تيقن فنتركهم لجهلهم. https://t.co/UtjFNGoJRX — Lamees elhadidi (@lameesh) July 1, 2023

وكان الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، قد حل ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة"، في فقرة خصصت لمناسك الحج قبيل وقفة عرفة وفلسفة الفريضة وكثير من الأسئلة المجتمعية على غرار جواز الاقتراض بغرض الحج، فيما ذكرت في مقدمة الفقرة أن الأجيال الجديدة من الشباب تطرح تساؤلات مختلفة عن الأجيال السابقة.

وكان ضمن الأسئلة التي طرحتها على الدكتور رسلان: "لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لا يعجب الطفل، فمثلا لو طفل سأل والده لماذا لانؤدي فريضة الحج "أونلاين" أو بتقنية الميتافيرس، وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم، فكيف يجب أن يكون رد والديه؟".

ورد الدكتور أسامة رسلان على ذلك قائلا: "لا بد أن تكون الإجابة ممنطقة، ونحن لا نمانع من الرد على أية أسئلة غير تقليدية، حتى وإن بدت أنها خارج النص لأننا ببساطة عاوزين عقول بتفكر".

وقامت مواقع باقتطاع الحلقة من سياقها، ثم روجت أن الاعلامية لميس الحديدي تسخر من مناسك الحج.

وتداول نشطاء أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، طرحت خلاله الإعلامية المصرية لميس الحديدي، تساؤلا لبيان فلسفة الحج عند المسلمين، في ظل الدعوات للاستناد إلى التقنيات الحديثة لأداء الفريضة، قائلة إنه "ليس رأيها، حتى لا يقول البعض أنني عايزة الحج بالميتافرس".

شكل لميس الحديدي من الاسكندرية عشان فكرتني لما الاسكندرانية أيام حظر كورونا عملو مجسم للكعبة وطافوا بيه في شوارع المنشية https://t.co/NYwj3PPjRD — محمد بس حسام👽 (@MHosam_) July 1, 2023

الحج عن بعد "ميتافيرس"



موضوع يطرح أو يناقش حاليا من قبل بعض الشباب المصرييين بسبب شبهه أو فكرة روجها بعض العلمانيين في القول :



أن التطور التكنولوجي يمكن الإنسان من

"الحج أونلاين" بدلا عن الذهاب لمكة وسيكون ذلك مفيد وأوفر ماديا❗️



وهنا المذيعة "لميس الحديدي"



تتحدث عنه https://t.co/kU7LvH4kbWpic.twitter.com/0sLbO0dCRD — الكعّام (@alk3aam) June 30, 2023

المصدر: موقع "مصراوي"